معاون بهره‌برداری فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر از آغاز عملیات لایروبی شبکه فاضلاب در فاز ۲ منطقه رزمنده و ناحیه صنعتی این شهرستان با هدف رفع گرفتگی خطوط، بهبود جریان فاضلاب و افزایش آمادگی شبکه برای فصل بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقاجری اظهار کرد: عملیات لایروبی شبکه فاضلاب در فاز ۲ منطقه رزمنده و ناحیه صنعتی با هدف پاک‌سازی رسوبات و رفع موانع احتمالی در مسیر خطوط انتقال فاضلاب در حال اجراست.

وی افزود: اجرای این عملیات با بازگشایی مسیر جریان فاضلاب، بهبود ظرفیت عملکردی شبکه و کاهش احتمال گرفتگی خطوط، زمینه را برای ارتقای عملکرد زیرساخت‌های فاضلاب شهری و کاهش مشکلات احتمالی در زمان بارندگی فراهم می‌کند.

آقاجری با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگی‌ها تصریح کرد: لایروبی و پاک‌سازی شبکه فاضلاب از جمله اقدامات ضروری برای افزایش آمادگی زیرساخت‌های شهری است که می‌تواند در کاهش احتمال پس‌زدگی فاضلاب بهبود روند دفع آب‌های سطحی و کاهش خطر آب‌گرفتگی در محدوده‌های تحت پوشش مؤثر باشد.

معاون بهره‌برداری فاضلاب بندرماهشهر ادامه داد: این عملیات با تمرکز بر نقاط نیازمند پاک‌سازی در دو محدوده یادشده در حال انجام است و در چارچوب برنامه‌های عملیاتی آبفا منطقه برای بهبود عملکرد شبکه فاضلاب ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: همکاری و هماهنگی با مجموعه مدیریت شهری در اجرای اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در افزایش آمادگی زیرساخت‌ها و کاهش مشکلات احتمالی برای شهروندان در روزهای بارانی دارد.