مدیر شرکت آب وفاضلاب بخش خلجستان ازجمع آوری مشترکان غیر مجاز و اصلاح و توسعه شبکه و رفع مشکل قطعی آب شهر دستجرد قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمداسدی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از آب تولیدی در این بخش توسط مشترکین غیر مجاز مصرف می شد و همین موضوع باعث قطعی آب در شهر دستجرد و روستاها می شد گفت: فقط در یک مورد یک مجموعه بزرگ در همت آباد دستجرد با برداشت غیر مجاز آب شهری برای مجموعه خود بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر مکعب آب مصرف می کرد که این خود اندازه مصرف آب ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانوار این شهر‌ بود .

مدیر شرکت آب و فاضلاب بخش خلجستان علت اصلی قطعی آب را مصرف بی رویه مشترکان غیر مجاز در این شهر عنوان کرد و افزود: در این شهر ۶ مشترک غیر مجاز در باغ ها ، ۲ اشتراک غیر مجاز در باغ های همت آباد شناسایی و قطع شد و با پایش جریان آب و شناسایی نقطه ای که به صورت غیر مجاز حدود ۳۰ درصد از آب شرب شهر را می بلعید و همین موضوع باعث بی آبی در این شهر شده بود درومجموع با قطع آب این مشترکین غیر مجاز مشکل قطعی آب دستجرد رفع شد.

وی با بیان اینکه روی هم رفته این ۹ مشترک غیر مجاز بیش از ۳۰ درصد از آب مورد نیاز شهر را مصرف می کردند و با اصلاح شبکه و جمع آوری بخش فرسوده شبکه روی هم ۵۰ درصد از هدر رفت آب بود تصریح کرد:پس از شناسایی مشتر‌کان غیر مجاز بر خورد شد و با همکاری دستگاه قضایی این مشترکان جمع آوری شدند و مشکل آب شهر ووناحیه صنعتی دستجرد رفع شد.

وی اضافه کرد: در شهر دستجرد با قطعی آب ۱۲ ساعته مواجه بودیم و مناطق بالادست هم در زمان هایی بیش از این مقدار با قطعی مواجه بودند.