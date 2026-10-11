به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست کمیته برنامه ریزی رویداد ایران جان - مرکزی ایران، در کمیجان مقرر شد مکان‌های پیشنهادی و برنامه‌های اعلامی به ترتیب تاریخ و اهمیت اجرا به صدا و سیمای استان ارسال شود.

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در هفته پدافند غیرعامل در سطح شهرستان زرندیه سه رزمایش شهری؛ صنعتی و محله محور اجرا می‌شود.

از چهارم تا یازدهم آبان ماه به نام هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده.

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مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهر توره در راستای تشدید نظارت بر تردد خودرو‌ها در جاده‌های ارتباطی یک کامیون حامل محموله فرآورده‌های گوشتی غیرمجاز و تاریخ‌گذشته که به مقصد قم در حال حرکت بود را توقیف کردند.

از متهم علاوه بر مواد غذایی فاسد یک قبضه سلاح وینچستر هم کشف شد.

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