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در هفته پدافند غیرعامل، سه رزمایش شهری، صنعتی و محله محور در سطح شهرستان زرندیه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست کمیته برنامه ریزی رویداد ایران جان - مرکزی ایران، در کمیجان مقرر شد مکانهای پیشنهادی و برنامههای اعلامی به ترتیب تاریخ و اهمیت اجرا به صدا و سیمای استان ارسال شود.
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در هفته پدافند غیرعامل در سطح شهرستان زرندیه سه رزمایش شهری؛ صنعتی و محله محور اجرا میشود.
از چهارم تا یازدهم آبان ماه به نام هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده.
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مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهر توره در راستای تشدید نظارت بر تردد خودروها در جادههای ارتباطی یک کامیون حامل محموله فرآوردههای گوشتی غیرمجاز و تاریخگذشته که به مقصد قم در حال حرکت بود را توقیف کردند.
از متهم علاوه بر مواد غذایی فاسد یک قبضه سلاح وینچستر هم کشف شد.
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