به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: به دنبال شکایاتی از سوی چند نفر از شهروندان مبنی بر سرقت موتور سیکلت‌های آنها در محله‌های مختلف شهرستان، مأموران شهرستان موضوع را در دستور کار قرار دادند. وی، ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان با گشت زنی در سطح شهر و پیگیری مستمر موفق شدند ۱۸ دستگاه موتور سیکلت سرقتی را در مناطق مختلف کشف و ۸ نفر را در همین رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد در پایان از همشهریان خواست هشدار‌های پلیس را برای پیشگیری از سرقت رعایت کنند تا در دام سارقان گرفتار نشوند.