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امروز جمعی از مسئولان ارشد کردستان با حضور در سازمان بازرسی سالروز تشکیل این سازمان نظارتی را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولیفقیه در کردستان در این دیدار گفت: مسئولان باید در کنار انجام وظایف خود، پاسخگوی درخواستها و مطالبات مردم باشند.
حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: خدمت صادقانه و گرهگشایی از مشکلات مردم، امری ارزشمند است.
بازرس کل کردستان هم شناسایی گلوگاههای فساد و توجه به مطالبات مردم را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد.
حیدری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ گلوگاه فساد شناسایی شده است و سازمان بازرسی با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و افزایش آگاهی عمومی، درصدد آشنایی مردم با حقوق قانونی خود و پیشگیری از تخلفات است.
رییس کل دادگستری کردستان هم امروز در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرسی استان با اشاره به اینکه فقط کار سازمان بازرسی سلبی و شناسایی مبادی فساد در جامعه نیست گفت: حمایت از مدیران جهادی و سالم و خدمت رسانی به مردم از دیگر وظایف و رویکردهای این سازمان است.
جباری آسیب شناسی مسائل و مشکلات جامعه برای اقدامات بازدارنده و به نتیجه رسیدن را از دیگر وظایف کارکنان سازمان بازرسی عنوان کرد.