به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی‌فقیه در کردستان در این دیدار گفت: مسئولان باید در کنار انجام وظایف خود، پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات مردم باشند.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات مردم، امری ارزشمند است.

بازرس کل کردستان هم شناسایی گلوگاه‌های فساد و توجه به مطالبات مردم را از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

حیدری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ گلوگاه فساد شناسایی شده است و سازمان بازرسی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی، درصدد آشنایی مردم با حقوق قانونی خود و پیشگیری از تخلفات است.

رییس کل دادگستری کردستان هم امروز در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرسی استان با اشاره به اینکه فقط کار سازمان بازرسی سلبی و شناسایی مبادی فساد در جامعه نیست گفت: حمایت از مدیران جهادی و سالم و خدمت رسانی به مردم از دیگر وظایف و رویکرد‌های این سازمان است.

جباری آسیب شناسی مسائل و مشکلات جامعه برای اقدامات بازدارنده و به نتیجه رسیدن را از دیگر وظایف کارکنان سازمان بازرسی عنوان کرد.