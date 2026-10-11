به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده های اداره کل هواشناسی استان، آغاجاری با ثبت دمای ۴۱.۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته شد و دمای ۱۱ ایستگاه هواشناسی استان به ۴۰ درجه و بالاتر رسید.

در این مدت، پس از آغاجاری، شوش با ۴۱.۲ و امیدیه با ۴۱.۱ درجه سانتی‌گراد بیشترین دما را ثبت کردند.

همچنین دمای هوا در هندیجان ۴۱، بستان و رامشیر ۴۰.۵، رامهرمز و ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۰.۴، بندر ماهشهر و هویزه ۴۰.۳ و آبادان ۴۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در این مدت دمای بیشینه در فرودگاه اهواز و گتوند ۳۹.۹، شوشتر ۳۹.۸، صفی‌آباد دزفول ۳۹.۵، هفتکل ۳۹.۲، مسجدسلیمان ۳۹، بهبهان ۳۸.۶، شادگان و لالی ۳۸.۳، حسینیه ۳۷.۸ و ایذه ۳۵.۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

دزپارت نیز با دمای بیشینه ۲۹.۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین ایستگاه در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی اعلام‌شده بود.

میانگین دمای بیشینه این ایستگاه‌ها در شبانه‌روز گذشته ۳۹.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.