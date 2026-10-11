تعهدات و مطالبات پیمانکاران شهرداری تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت بود که با اضافه شدن ۱۵ همت در نیمه نخست امسال، مجموع آن به ۲۱ همت رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل امور مالی و ذیحساب شهرداری مشهد گفت:

مهدی آذری افزود: تاکنون ۱۶ همت از این مطالبات تسویه شده که معادل حدود ۷۶ درصد از مجموع مطالبات است.

آذری تأکید کرد: پرداخت مطالبات پیمانکاران، علاوه بر ایفای تعهدات مالی شهرداری، نقش مهمی در تقویت ظرفیت اجرایی پیمانکاران، استمرار فعالیت‌ های عمرانی و فراهم شدن زمینه پیشرفت طرح های شهری دارد؛ مسیری که با هدف تسریع در اجرای طرح‌ ها و ارتقای کیفیت خدمات و امور جاری به شهروندان دنبال می‌ شود.