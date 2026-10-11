با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها و سنجش میزان آمادگی عوامل اجرایی و نظارتی، مانور جامع انتخابات الکترونیک با حضور مسئولان استانداری و فرمانداری در شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی وحدی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قرچک گفت: در این مانور، آمادگی عوامل اجرایی و نظارتی برای اجرای فرآیند‌های انتخابات الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف ستاد انتخابات برای اجرای دقیق مراحل رأی‌گیری تأکید شد.

وی افزود: برگزاری این مانور فرصتی برای بررسی روند اجرای فرآیند‌های الکترونیک انتخابات و شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی را فراهم کرد تا اقدامات لازم برای رفع نواقص احتمالی و افزایش آمادگی عوامل مرتبط انجام شود.

رییس ستاد انتخابات شهرستان قرچک گفت: آمادگی زیرساخت‌ها، هماهنگی میان عوامل اجرایی و نظارتی و اجرای دقیق مقررات، از محور‌های مهم در انتخابات الکترونیک قانونمند و منظم به شمار می‌رود.

۱۶۲ شعبه اخذ رای در قرچک برای ۱۴۴ نامزد شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است.