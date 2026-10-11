معاون حل اختلاف استان یزد از ثبت نرخ سازش ۹۳ درصدی در پرونده‌های شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در مدت شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که در این مدت، ۱۹۳ زندانی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عزیز صابریان با تشریح عملکرد شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۷۱ پرونده با تلاش اعضای این شعب و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش مختومه شده است.

وی افزود: نتیجه این تلاش‌ها، آزادی ۱۹۳ زندانی از طریق جلب رضایت شکات و برقراری صلح و سازش بوده است که نشان‌دهنده ظرفیت سازش در حل اختلافات و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان است.

صابریان با اشاره به ساختار فعالیت شعب ویژه زندانیان در استان یزد گفت: در حال حاضر، ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در استان یزد پیش‌بینی شده که پنج شعبه از این تعداد فعال است. معاون حل اختلاف استان یزد افزود: همچنین در کنار هر زندان و بازداشتگاه، یک شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان فعالیت می‌کند و به پرونده‌های واجد شرایط رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: هیأت‌های صلح نیز در کنار شعب شورای حل اختلاف، با مشارکت در فرآیند صلح و سازش و جلب رضایت شکات، در حل اختلافات و فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان همکاری می‌کنند.

صابریان توسعه ظرفیت‌های صلح و سازش، استفاده از توانمندی شعب ویژه زندانیان و تقویت همکاری هیأت‌های صلح را از عوامل مؤثر در حل‌وفصل اختلافات و کاهش پیامد‌های ناشی از تداوم پرونده‌های قضایی عنوان کرد.