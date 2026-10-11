به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد گفت: در راستای کاهش اختلافات حقوقی و مشکلات معاملات ملکی، ۶ ماهه اول امسال نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۲ سند تک برگ در مهاباد صادر شده است. محمد طلوعی ایجاد شفافیت، افزایش امنیت حقوقی و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از مزایای این طرح دانست. اسماعیل قادریان، کارشناس ارشد نقشه برداری و ارزیاب می‌گوید: با تداوم اجرای طرح تعویض اسناد دفترچه‌ای در مهاباد، روزانه در اداره ثبت اسناد مهاباد ۱۵۰ سند تک برگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک هم در راستای کاهش مراجعات مردم و ارائه خدمات مطلوب‌تر سامانه کاتب را در فضای مجازی راه اندازی کرده است.