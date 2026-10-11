به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به آغاز طرح غربالگری از سال ۹۹ در مراکز تامین اجتماعی استان گفت: این طرح در دو سال اخیر با هدف پیشگیری و شناسایی مراحل اولیه بیماری به صورت کاملا تخصصی در مراکز و بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان در زمینه‌های فشارخون، دیابت، قلبی، تیروئید، بیماری‌های تنفسی و سرطان‌های شایع به صورت کاملا رایگان در حال اجرا است.

دکتر فرید حبیبی با تأکید براهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها افزود: برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن در زمینه‌های فشار خون، قلبی و سرطان‌های شایع برای ارائه خدمات درمانی و برنامه‌های پیشگیرانه پرونده الکترونیک تشکیل می‌شود.