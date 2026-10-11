به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سعیدی با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال، از ابتدای مهرماه پارسال آغاز شده و مدت پیمان آن ۱۲ ماه تعیین شده است، ادامه داد: اجرای حدود ۶۰۰ متر دیوار بتنی در مسیر‌های تعریض شرقی و غربی پل، با ارتفاع متغیر ۳ تا ۹ متر، از بخش‌های اصلی طرح است که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است.

وی با بیان اینکه عملیات حفاری، اجرای شمع، احداث دیوار‌های بتنی و بتن‌ریزی نیز با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در حال انجام است، خاطر نشان کرد: همچنین در بخش عملیات خاکی و آماده‌سازی مسیر‌های تعریض، تاکنون حدود ۱۰ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است و عملیات تعریض عرشه پل به طول ۲۶ متر و عرض ۱۰ متر، با انجام مراحل ساخت اجزای سازه‌ای در دست اجراست.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز در تشریح اقدامات مربوط به توسعه دسترسی‌های پیرامونی پل شهدای دغاغله بیان کرد: ساخت دو مسیر رمپ دسترسی در ضلع جنوبی تقاطع جانبازان، با هدف تسهیل دسترسی به بزرگراه مدرس در مسیر شرق و سایت تصفیه‌خانه شهید منجزی، از دیگر بخش‌های این طرح است.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: کارکرد ریالی پروژه تاکنون به حدود ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است و عملیات اجرایی بخش‌های مختلف آن با تمرکز بر تکمیل اجزای سازه‌ای، تعریض عرشه پل و احداث مسیر‌های دسترسی در حال انجام است.