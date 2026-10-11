استاندار لرستان در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید فولادوند بروجرد، اجرای این طرح ها را خدمات ماندگار برای احقاق حقوق مردم و توسعه شهری، عنوان کردو گفت: بهره‌برداری از این تقاطع بخشی از مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر را کاهش می‌دهد و دسترسی به شهرک نمایشگاه‌ها و شهرک صنوف را تسهیل می‌کند

سید سعید شاهرخی با اشاره به نقش این طرح در بهبود تردد شهری،افزود: تقاطع شهید فولادوند با ایجاد مسیر دسترسی به طول یک‌هزار متر و عرض ۲۰ متر، پیاده‌راه در دو طرف و تقاطع غیرهمسطح دو بانده، به همراه رمپ‌ها و لوپ‌های شبدری کامل ساخته شده است.

وی بیان کرد: این مسیر با فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر برای واحدهای صنعتی و کارخانه های بالادست از جمله مجموعه ی نساجی، به کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد در این محدوده کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی اجرای این طرح گفت: توسعه ی زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و ارتقای رضایتمندی عمومی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.