رادیو فارس و شبکه‌های سراسری رادیو به استقبال یادروز حافظ می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در یادروز شاعر بلند آوازه‌ی کشورمان خواجه شمس الدّین محمّدْ حافظِ شیرازی رادیو فارس و شبکه‌های سراسری رادیو با پخش برنامه‌هایی با موضوع حافظ شیرازی به استقبال این روز می‌روند.

رادیو فارس با دمی با حافظ و شب‌های ایران در استقبال یادروز شاعر شیرین سخن شیرازی

برنامه‌ی شب‌های ایران به تهیه کنندگی امین فخارپور، گویندگی امیرهمایون یزدانپور، نویسندگی آمنه کدخدا و گزارشگری احسان کیانی بامداد ۲۰ مهرماه از ۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۸۵ دقیقه از شبکه فارس و شبکه‌های سراسری رادیو پخش می‌شود.

ویژه برنامه زنده یادروز حافظ نیز با نام حافظ راز ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۵ به مدت ۵۵ دقیقه به تهیه کنندگی محسن قاسم زادگان و گویندگی امیرهمایون یزدانپور زنده از شبکه‌های استانی پخش می‌شود.

همچنین برنامه دمی با حافظ به تهیه کنندگی الهام کشوری و گویندگی امیرهمایون یزدانپور هم در این هفته از رادیو فارس پخش خواهد شد.

رادیو فرهنگ، رونمایی از آلبوم «الا یا‌ایها الساقی»

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا برنامه ادبی «ققنوس»، همزمان با روز بزرگداشت حافظ، دوشنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۵ به‌صورت زنده به استقبال غزل‌های خواجه شیراز می‌رود و در این برنامه از لوح فشرده حافظ‌خوانی با عنوان «الا یا‌ای‌ها الساقی» رونمایی می‌شود.

این اثر حاصل بازخوانی آثار اساتید زنده‌یاد باقر خلیلی، سیدعلی موسوی‌گرمارودی و امیر نوری است که با هدف پاسداشت سنت دیرین حافظ‌خوانی در فضای رسانه‌ای کشور تولید شده است.

رادیو قرآن با برنامه «از دولت قرآن» در استقبال یادروز لسان الغیب

«از دولت قرآن» نام برنامه‌ای است به تهیه کنندگی سمیرا قنبری که همزمان با سالروز حافط و بعد از اذان مغرب و عشاء به مدت ۲۵ دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

این برنامه رادیویی ضیافتی است برایِ جان‌های مشتاق تا با کلامِ نافذ استاد بهاءالدین خرمشاهی از پیشکسوتان و صاحب‌نظرانِ عرصه‌ی حافظ‌پژوهی لایه‌های پنهانِ تجلی قرآن در دیوانِ حافظ بازخوانی شود.

رادیو تهران از غزلیات حافظ تا هویت ایرانی

برنامه ادبی «چراغ» رادیو تهران با نگاهی به جایگاه این شاعر شیرین سخن پارسی در پاسداشت هویت فرهنگی ایران، پیوند شعر او با معارف قرآنی و عرفانی و پیام‌های اخلاقی غزل‌هایش به بازخوانی میراث خواجه شیراز و نسبت آن با زندگی انسان امروز می‌پردازد، این برنامه ۲۰ مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳، روی موج رادیو تهران شنیده می‌شود.

رادیو گفت‌و‌گو، به وقت گفت‌و‌گو

برنامه زنده «به وقت گفت‌و‌گو» رادیو گفت‌و‌گو نیز همزمان با روز بزرگداشت حافظ ساعت ۶ صبح، به بررسی جایگاه ادبی و فرهنگی این شاعر بزرگ ایرانی می‌پردازد.

رادیو صبا با نوای صباخوان در یادروز حافظ

رادیو صبا ۲۰ مهرماه با برنامه صباخوانی غزل‌های حافظ ساعت ۹ صبح و همچنین برنامه «صباخوان» ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به مناسبت بزرگداشت حافظ و آغاز چهارمین دوره صباخوانی غزل‌های این شاعر نامدار، با حضور مخاطبان برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت شعرخوانی و حافظ‌خوانی، فرصتی برای پاسداشت جایگاه حافظ در فرهنگ و ادب فارسی فراهم می‌کند.

رادیو نمایش با سرای آب زده به استقبال یادروز حافظ بزرگ

نمایش رادیویی «سرای آب زده» فرازی از زندگی و فضایل اخلاقی حافظ، شاعر جاودانه‌ای است که هنوز با هر غزل، دل‌ها را به روشنایی دعوت می‌کند، این نمایش به کارگردانی جواد پیشگر، نویسندگی علی دنیوی ساروی، تهیه‌کنندگی داوود نقلانی و با حضور هنرمندانی همچون علی میلانی، مجتبی طباطبایی، محسن بهرامی، شهین نجف زاده، شهریار حمزیان، بیوک میرزایی و باقر کریم‌پور، ۲۰ مهرماه در ساعت‌های ۲ بامداد، ۹ و ۳۰ دقیقه و ۲۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

رادیو سلامت، همراه با جان خرد

برنامه «جان خرد» از شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه از رادیو سلامت پخش می‌شود، این برنامه می‌کوشد با تکیه بر آموزه‌های حافظ، پیوندی عمیق میان میراث ادبی ایران و نیاز‌های معاصر جامعه ایجاد کند.

هدف اصلی برنامه «جان خرد»، بازخوانی مفاهیم خردورزی و هویت ایرانی در قالب غزل‌های حافظ است تا از طریق این میراث گرانبها، به تقویت تاب‌آوری و معنابخشی به زندگی امروز کمک کند.

رادیو آوا با حافظ خوانی و خوانش متون ادبی در استقبال یادروز حافظ شیراز

رادیو آوا در یادروز شاعر شیرین سخن پارسی حافظ شیرازی هر یک ساعت یک متن ادبی در خصوص حافظ و جایگاه این شاعر بزرگ می‌خواند و یک تصنیف یا ترانه که بر غزل‌های او ساخته شده، پخش می‌کند، همچنین این شبکه رادیویی از تابستان امسال برنامه حافظ‌خوانی را هر شب ساعت ۲۱ به روی آنتن می‌برد که در آن بعد از تفالی به دیوان حافظ اثری موسیقایی برساخته از غزلیات حافظ پخش می‌شود.

۲۰ مهرماه یادروز شاعر شیرین سخن پارسی حافظ شیرازی است که در گستره امواج رادیو از فارس تا سراسر ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی شنوای برنامه‌هایی خواهیم بود که به این شاعر بلندآوازه ایران می‌پردازند.