مردم استان مرکزی با حضور پرشور در تجمعات شبانه، اظهارات ضدایرانی وزیر متوهم خارجه آمریکا را با پاسخ کوبنده خود، محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم دیار آفتاب در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی خود، با تأکید بر وحدت ملی و پاسداری از هویت تاریخی ایران، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را نشانه‌ای از تلاش برای تخریب اقتدار و استقلال کشور دانستند.

آنان، اظهارات ضدایرانی سران رژیم آمریکا را نشانه‌ای از درماندگی و استیصال این کشور در برابر ملت متمدن ایران دانستند و تداوم این اجتماعات مردمی را پاسخی دندان‌شکن به تهدیدات و توطئه‌های دشمنان وطن خواندند.