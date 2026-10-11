معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در آیین افتتاح ششمین نیروگاه خورشیدی بانک سپه استان گفت:احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی و شعب بانکی، گامی مؤثر در کاهش ناترازی برق، پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی و شعب بانکی، گامی مؤثر در کاهش ناترازی برق، پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: استانداری گلستان با برگزاری جلسات پایش و تسهیل پروژه‌های خورشیدی به‌صورت دوهفته‌یک‌بار، تأمین زمین و تسهیل پرداخت تسهیلات برای سرمایه‌گذاران این حوزه را پیگیری می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر هدف‌گذاری استان برای توسعه سامانه‌های خورشیدی در ادارات تا پایان دولت، خواستار مشارکت فعال سایر شبکه‌های بانکی و نهاد‌های عمومی در توسعه انرژی پاک و تقویت امنیت انرژی استان شد.