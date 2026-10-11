در پی ارتحال ملکوتی عالم وارسته، اسوه اخلاق و فضیلت، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (طاب ثراه)، محمدرضا بابایی،فردا دوشنبه ۲۰ مهرماه را هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر آن عالم ربانی، در سراسر استان یزد «عزای عمومی» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی ارتحال ملکوتی عالم وارسته، اسوه اخلاق و فضیلت، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (طاب ثراه)، محمدرضا بابایی استاندار یزد، فردا دوشنبه ۲۰ مهرماه را هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر آن عالم ربانی، در سراسر استان یزد «عزای عمومی» اعلام کرد.استاندار یزد با ابراز تأثر عمیق از فقدان این سید جلیل‌القدر، ضایعه رحلت ایشان را که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج مکتب نورانی اهل‌بیت (ع) و گره‌گشایی از کار مردم سپری کرد، جبران‌ناپذیر خواند و بر لزوم پاسداشت مقام شامخ مرجعیت و فقاهت تأکید کرد.

در همین راستا، استاندار یزد از عموم مردم شریف، متدین و عالم‌پرور استان یزد دعوت به عمل آورده است تا با حضور پرشکوه و یکپارچه خود در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک آن فقیه مردمی و متواضع که فردا دوشنبه برگزار می‌گردد، ضمن ادای احترام به ساحت علم و معنویت، تسلای خاطر بازماندگان و بیت معزز ایشان را فراهم آورند.

شایان ذکر است، مراسم تشییع و تدفین این عالم ربانی ساعت ۹ صبح از امامزاده شاهزاده فاضل به سمت امامزاده جعفر بن محمد واقع در بلوار امامزاده برگزار می‌شود.

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.