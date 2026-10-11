رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح مصوبات جدید ستاد ملی گذر در مرز باشماق مریوان، از آمادگی کامل برای شبانه‌روزی شدن این مرز بین‌المللی، حذف کنترل‌های موازی و تفویض اختیارات ویژه به گمرکات کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، عسگری در نشست بررسی موانع و راهکار‌های رونق مبادلات مرزی که با حضور مدیران اجرایی، فرماندهان مرزبانی و فعالان بخش خصوصی در مریوان برگزار شد، با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی در مبادی ورودی و خروجی کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه ۹ ماده‌ای و ۳۰ تبصره‌ای ستاد ملی گذر، مرز صرفاً محل گذر است، نه توقفگاه کالا و سرمایه تجار.

وی افزود: برای کاهش ترافیک و جلوگیری از انباشت کامیون‌ها در محوطه مرز باشماق، تمامی تشریفات زمان‌بر اعم از ارزیابی‌های گمرکی، نمونه‌برداری‌ها و کنترل‌های اسنادی باید به گمرکات مبدأ و داخلی منتقل شود.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تجار استان‌های دیگر نیز موظفند اظهار و ترخیص کالا‌های خود را در استان‌های مبدأ انجام دهند تا در مرز مریوان کالا‌ها صرفاً از طریق مسیر سبز و بر مبنای مدیریت ریسک هوشمند، بدون معطلی خارج شوند.

معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از بازرسی‌های چندباره و کنترل‌های موازی در مرز‌ها تصریح کرد: توقف مجدد کامیون‌ها به بهانه‌هایی نظیر کنترل‌های غیراصولی، هزینه‌های اضافی پارکینگ یا بازرسی مجدد از نظر قانون پذیرفتنی نیست؛ مهر و موم محموله‌ها باید متمرکز و با نظارت نماینده گمرک انجام شود تا سرعت ترانزیت افزایش یافته و توان رقابت با مسیر‌های ترانزیتی رقیب در منطقه حفظ شود.

عسگری با تأکید بر اینکه طبق قانون، مدیریت هماهنگ مرز بر عهده گمرک است، یادآور شد: برای ما فرماندهی واحد و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های مستقر در پایانه اولویت دارد تا از رفتار‌های جزیره‌ای جلوگیری شده و همه در خدمت تسهیل تجارت باشند.

رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به مطالبه دیرینه تجار و فعالان اقتصادی کردستان پیرامون ۲۴ ساعته شدن فعالیت‌های تجاری در مرز باشماق اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا با همراهی دستگاه‌های همجوار و ایجاد هماهنگی لازم با طرف عراقی، ارائه خدمات در این مرز را به‌صورت شبانه‌روزی درآورد؛ ضمن اینکه کسری نیروی انسانی مورد نیاز نیز از طریق جذب‌های استخدامی جدید و مأمور کردن نیرو‌های متخصص از سایر استان‌ها برطرف خواهد شد.

وی همچنین از تفویض تمامی اختیارات لازم به مدیرکل گمرکات استان کردستان خبر داد و گفت: به منظور تسریع در شکل‌گیری و پویایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی مریوان و بانه، اختیارات قانونی لازم تفویض شده تا تصمیم‌گیری‌ها بدون نیاز به استعلام‌های زمان‌بر از تهران، در سطح استان حل‌وفصل شود.

عسگری با اشاره به بسته حمایتی گمرک برای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های بانکی تجار تا خرداد سال آینده تمدید شده و برای نخستین‌بار امکان دریافت چک معتبر بانکی برای حمایت از نقدینگی فعالان اقتصادی فراهم شده است. همچنین با انعقاد بیش از ۴۰۰ قرارداد انبار اختصاصی، تخلیه و انتقال کالا‌ها در سراسر کشور شتاب گرفته است.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان درباره وضعیت مبادلات مرزی و تجارت پیله‌وری تأکید کرد: به محض ابلاغ و نهایی شدن آیین‌نامه‌ها از سوی وزارت صمت و دولت، گمرک با تمام ظرفیت برای انتفاع واقعی مردم مرزنشین و رونق اقتصادی منطقه پای کار خواهد بود.