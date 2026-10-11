منطقه عملیاتی نفت و گاز خانگیران و توس سرخس در مسیر افزایش تولید گاز قرار گرفته است.

تولید گاز شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز شرق در نیمه نخست امسال یک میلیارد مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سرخس گفت:

پیمان ایمانی با اشاره به برنامه تولید و ذخیره‌ سازی گاز در شرق کشور افزود: با ظرفیت ذخیره‌ سازی ۱۰ میلیون مترمکعب گاز، هدف‌گذاری بازتولید ۱۸ میلیون مترمکعب و تولید ۴۷ میلیون مترمکعب گاز از میادین خانگیران، توس، گنبدلی و شوریجه B، در مجموع ۶۵ میلیون مترمکعب گاز خام تولید و به پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌ نژادسرخس تحویل خواهد شد.

ایمانی همچنین با اشاره به ورود چاه شماره ۹۷ میدان خانگیران به مدار تولید اظهار کرد: این چاه با تولید روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز، به ظرفیت تولید شرق کشور افزوده شده است.

وی ادامه داد: عملیات حفاری چاه شماره ۴ میدان گازی توس نیز به پایان رسیده است و با نصب تجهیزات، این چاه در اواسط پاییز وارد مدار تولید خواهد شد.