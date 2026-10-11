نمایشگاه توانمندی‌های روستا و عشایر با تأکید بر توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و توانمندسازی جوامع محلی عصر امروز به کار خود پایان داد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستا و مناطق محروم، در این مراسم با اشاره به اهمیت گردهم آمدن اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایران پس از دو جنگ اخیر گفت: ایجاد نشاط اجتماعی و حفظ همبستگی میان مردم، دستاورد بزرگی است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایتی به رویکرد توانمندسازی افزود: هدف از برنامه‌های توسعه روستایی نباید وابسته نگه‌داشتن مردم به حمایت‌ها باشد؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا روستاییان و عشایر بتوانند روی پای خود بایستند و برای توسعه مناطقشان اقدام کنند.

حسین‌زاده، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را از اولویت‌های مناطق روستایی دانست و بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام میان اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی، تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستا و مناطق محروم همچنین از برگزاری بین‌المللی نمایشگاه در سال آینده و حضور همه استان‌ها در این رویداد خبر داد.

وی افزود: دو نشان ملی توانمندسازی و مسئولیت اجتماعی نیز در دهه فجر از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اهدا خواهد شد.