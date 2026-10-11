مردم آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وبیست‌وپنجم اجتماعات مردمی، با تأکید بر پیشینه پرافتخار تمدن و فرهنگ ایران، به توهین‌های تروریست‌های جنایتکار و بیگانگان به هویت ایرانی واکنش نشان دادند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اجتماعات مردمی در آبادان و خرمشهر در شب دویست‌وبیست‌وپنجم با حضور مردم و تأکید بر حفظ هویت ملی، تمدن ایرانی و ارزش‌های فرهنگی کشور ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با اشاره به افتخارآفرینی ایرانیان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی، بر پیشینه غنی تمدن ایران و نقش مردم در پاسداری از این میراث ارزشمند تأکید کردند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با محکوم کردن توهین‌های تروریست‌های جنایتکار و بیگانگان به فرهنگ و تمدن ایرانی، این اقدامات را نشانه دشمنی با هویت و پیشینه تاریخی ملت ایران دانستند.

حاضران در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اعلام کردند که ملت ایران در طول تاریخ با تکیه بر هویت فرهنگی و تمدنی خود، در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کرده و همچنان از میراث تاریخی و ارزش‌های ملی خود دفاع می‌کند.