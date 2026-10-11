به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وجیهه سامانی یکی نویسندگان کتاب «مثلی»، در آیین رونمایی این اثر گفت: کتاب مثلی تلاش کرده است خاطرات، احساسات و برداشت‌های راویان را از روز شهات رهبر انقلاب در قالب روایت‌هایی مستقل ثبت کند و بخشی از تجربه زیسته جامعه را در مواجهه با این رویداد به تصویر بکشد.

وی گفت: بنده نیز پس از گذشت چند ماه، بخش زیادی از جزئیات آن روز‌ها را فراموش کرده بودم و برای بازسازی روایت خود، ناچار شدم به پیام‌ها، تاریخ‌ها و گفت‌و‌گو‌های خانوادگی رجوع کنم؛ چراکه ثبت دقیق این جزئیات برای ماندگاری آنها در تاریخ اهمیت دارد.

خانم سامانی افزود: زمانی که پیشنهاد نوشتن این روایت مطرح شد، متوجه شدم بسیاری از جزئیات در ذهنم باقی نمانده است. به همین دلیل، پس از گذشت دو تا سه ماه، مانند یک محقق به سراغ بازسازی آن روز‌ها رفتم؛ پیام‌های گروه‌ها را بررسی کردم، به تاریخ‌ها رجوع کردم و از خانواده کمک گرفتم تا بتوانم ترتیب اتفاق‌ها و آنچه را در آن ساعات بر من گذشته بود، به یاد بیاورم.

این نویسنده با اشاره به دشواری نوشتن درباره یک تجربه عاطفی سنگین گفت: نوشتن، به‌ویژه برای داستان‌نویسان، کار ساده‌ای نیست؛ اما احساس می‌کنم نوشتن همین چند صفحه درباره آن حادثه، به‌اندازه نوشتن چندین رمان از من انرژی گرفت.

خانم سامانی افزود: ما هرچه از یک واقعه فاصله می‌گیریم، روایت ما نیز ممکن است به‌تدریج رنگ‌وبوی داستانی بیشتری پیدا کند؛ هرچند همچنان بر مستندات تکیه داشته باشد. به همین دلیل، ثبت جزئیات در زمان مناسب اهمیت دارد تا آنچه بر افراد گذشته، در تاریخ باقی بماند.

وی گفت: زمانی که متوجه شدم گروهی از نویسندگان قرار است روایت‌های خود را در قالب این کتاب منتشر کنند، مشتاق بودم آثار دیگران را بخوانم. روایت خودم را بار‌ها خوانده‌ام و حالا بیش از هر چیز دوست دارم روایت ۲۰ نویسنده دیگر را نیز بخوانم.