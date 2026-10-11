خیر گلپایگانی ۱۸ دستگاه تجهیزات پزشکی و چهار دستگاه بی‌سیم را به بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در آیین رونمایی ازاین تجهیزات گفت: در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، خیر گلپایگانی ۱۸ دستگاه تجهیزات پزشکی شامل ۱۵ دستگاه اکسیژن‌ساز، یک دستگاه ویلچر و ۲ دستگاه کپسول اکسیژن به همراه مانومتر و چهار دستگاه بی‌سیم را به بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر شهرستان گلپایگان اهدا کرد.

عبدالله خانبازی ارزش این تجهیزات اهدایی را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر با هدف تأمین موقت تجهیزات مورد نیاز بیماران و افراد کم‌توان فعالیت می‌کند و این اقدام خیرخواهانه نقش مؤثری در افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند شهرستان دارد.

وی گفت:جمعیت هلال‌احمر از مشارکت خیرین و نیکوکاران در تقویت بانک امانات تجهیزات پزشکی استقبال می‌کند و امیدواریم با تداوم این مشارکت‌ها، امکان دسترسی افراد نیازمند به تجهیزات پزشکی بیش از پیش فراهم شود.