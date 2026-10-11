معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، در پی انتشار خبری درباره نام‌گذاری یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه به نام دکتر محمدحسین امید، رئیس این دانشگاه، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمدرضا تقی‌دخت با اشاره به اینکه این خوابگاه دانشگاه تهران که به نام دکتر محمدحسین امید، رئیس این دانشگاه نام‌گذاری شده ، توسط بنیاد فرهنگی دکتر مصلی‌نژاد از خیرین برجسته آموزش عالی احداث شده است، گفت : این خوابگاه هنوز افتتاح نشده و نام‌گذاری آن به نام رئیس دانشگاه تهران نیز با وجود مخالفت رییس دانشگاه ، از سوی بنیاد مذکور و به پاس تلاش‌های ویژه دکتر محمد حسین امید در توسعه بنیاد‌های عام‌المنفعه دانشگاهی در سطح کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دکتر امید، از آغاز با این نام‌گذاری به طور جدی مخالف بوده است، افزود: با وجود مخالفت رئیس دانشگاه، خیّر برای نام گذاری شرط گذاشتند و رئیس دانشگاه تهران نیز تلاش زیادی کرد تا این نامگذاری صورت نگیرد، اما در نهایت این نام‌گذاری توسط بنیاد مذکور صورت گرفت.

معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران با اشاره به سابقه اقدامات مشابه از سوی بنیاد فرهنگی دکتر مصلی‌نژاد، گفت: بنیاد مصلی‌نژاد، پیش از این نیز بنا‌های خیّرساز خود را به نام شخصیت‌های دانشگاهی، اجرایی و علمی نام‌گذاری کرده است؛ از جمله در سال ۱۴۰۰ خوابگاهی به نام آیت‌الله عمید زنجانی، رئیس اسبق دانشگاه تهران در کوی دانشگاه، خوابگاهی به نام دکتر حمیدرضا طلاکوب در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، خوابگاهی در مشهد به نام دکتر محمد فرهادی نام‌گذاری و بنا‌های متعدد دیگری به نام سایر افراد در شهر‌های مختلف احداث کرده است.

تقی‌دخت با بیان اینکه خوابگاه مورد اشاره ویژه دانشجویان پسر است، گفت : این خوابگاه قرار است تا پایان ماه جاری در کوی دانشگاه تهران افتتاح شود.