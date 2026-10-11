رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی و مولدسازی دارایی‌های دولت را دو راهکار مهم برای تقویت حکمرانی محلی، افزایش اختیارات استان‌ها و تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی دانست و از تسریع در روند تعیین‌تکلیف املاک مازاد دولت با هدف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با اشاره به استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی (+RBM) گفت: اجرای این نظام، زمینه‌ساز تقویت حکمرانی محلی، افزایش اختیارات استان‌ها و استقرار مدیریت نتیجه‌محور خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند مورد توجه قرار گرفته است، افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده است واگذاری اختیارات، امکانات و اعتماد به استان‌ها، روند حل مسائل و چالش‌های منطقه‌ای را تسهیل و تسریع می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، تحقق سیاست واگذاری اختیارات به استان‌ها را نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی دانست و اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان یزد است و سازوکار خزانه استانی نیز باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که امکان تصمیم‌گیری عملیاتی در سطح استان فراهم شود.

دهقانی‌زاده با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: محور اصلی این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد است؛ نظامی که استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان از برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج برخوردار می‌کند.

وی همچنین با اشاره به مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این احکام، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری خود را شناسایی و در دوره اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه رقابت سازنده میان استان‌ها، توسعه متوازن و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم را فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، مولدسازی دارایی‌های دولت را از ابزار‌های مهم تأمین مالی طرح‌های عمرانی در شرایط محدودیت منابع عمومی عنوان کرد و گفت: در وضعیت کنونی، اتکا به روش‌های سنتی تخصیص اعتبار و مدیریت هزینه کافی نیست و باید از ظرفیت‌های نوین تأمین مالی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی استفاده کرد.

دهقانی‌زاده با اشاره به آغاز فرایند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد دولت در استان افزود: روند اجرای این برنامه باید شتاب بیشتری بگیرد تا امکان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت دارایی‌های دولتی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فرایند واگذاری و فروش املاک مازاد با جدیت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمات‌رسانی به مردم استان یزد اختصاص یابد.