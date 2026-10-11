مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از شناسایی ۱۰۲ نقطه اولویت‌دار سیل‌بند برای ترمیم و ایمن‌سازی خبر داد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی عبدالهی روز یکشنبه در شورای اطلاع‌رسانی استان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال و احتمال وقوع پدیده قوی ال‌نینو گفت: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی از خرداد امسال آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی برای افزایش آمادگی در برابر این شرایط در حال انجام وظایف خود هستند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال افزایش بارش‌ها در خوزستان و استان‌های زاگرس‌نشین، جلسات متعددی برای آمادگی در برابر سیلاب‌های رودخانه‌ای با همکاری سازمان آب و برق خوزستان برگزار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان ادامه داد: در این راستا، ۱۰۲ نقطه از سیل‌بندهای استان به‌عنوان اولویت نخست برای ترمیم و ایمن‌سازی شناسایی شده و شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای نیز به‌عنوان شرکت‌های معین و پشتیبان تعیین شده‌اند.

عبدالهی گفت: محدوده فعالیت، طول و حجم عملیات موردنیاز برای اصلاح و ترمیم سیل‌بندها مشخص شده است تا اقدامات لازم با نظارت فرمانداری‌ها و به فرماندهی فرمانداران انجام شود.

وی همچنین از شناسایی موانع عبور آب در برخی مسیرهای رودخانه‌ای و جاده‌ای خبر داد و افزود: تعدادی از سازه‌های تقاطعی به دلیل برخورداری از ظرفیت ناکافی آب‌گذری، موجب پس‌زدگی آب می‌شدند که این نقاط شناسایی و به دستگاه‌های مسئول اعلام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان بیان کرد: بخش عمده مشکلات مربوط به حوزه راه‌ها با پیگیری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برطرف شده و عملیات لایروبی و افزایش ظرفیت آب‌گذری در این نقاط انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد به ریاست استاندار خوزستان گفت: دستورالعمل‌های لازم برای آمادگی در برابر سیلاب احتمالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و تقسیم کار میان مجموعه‌های مسئول انجام شده است.

وی افزود: همچنین نشست‌های آموزشی با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان دارای تجربه میدانی در سیلاب سال ۱۳۹۸ برگزار شده تا تجربه‌های گذشته، نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام‌شده و راهکارهای بهبود مدیریت سیلاب در اختیار اعضای ستاد قرار گیرد.

آمادگی شهرداری‌ها برای مقابله با آب‌گرفتگی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آب‌گرفتگی‌های شهری اظهار کرد: با توجه به مسئولیت مستقیم شهرداری‌ها در مدیریت آب‌گرفتگی معابر، جلسات متعددی با شهرداران برگزار و دستورالعمل‌های لازم برای افزایش آمادگی ابلاغ شده است.

وی افزود: خرید تجهیزات و پمپ‌های تخلیه آب، احداث ایستگاه‌های پمپاژ، افزایش ظرفیت خروجی آب و تأمین برق اضطراری از جمله اقداماتی است که شهرداری‌ها برای مقابله با آب‌گرفتگی انجام داده‌اند.

عبدالهی ادامه داد: شرکت‌های آب و فاضلاب نیز به‌عنوان دستگاه‌های پشتیبان در این زمینه همکاری دارند و اقدامات لازم برای افزایش آمادگی شبکه‌های فاضلاب، به‌عنوان یکی از مسیرهای دفع روان‌آب‌های شهری، انجام شده است.

توصیه به مردم برای جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از نزدیک شدن به مسیرهای پرخطر و قرار گرفتن در معرض خطر صاعقه، به‌ویژه در ارتفاعات، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: گاهی بی‌توجهی به نکات ساده ایمنی می‌تواند خسارت‌های مالی و تلفات جانی به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو رعایت توصیه‌های مدیریت بحران در زمان صدور هشدارهای هواشناسی ضروری است.

تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی و واحدهای مسکونی

عبدالهی همچنین با اشاره به اهمیت بیمه در جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از حوادث طبیعی گفت: در حال حاضر ۱۷ محصول کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارند و کشاورزان برای برخورداری از حمایت بیشتر در زمان بروز خسارت، می‌توانند از بیمه‌های تکمیلی و پوشش‌های ارتقایی استفاده کنند.

وی افزود: تمامی واحدهای مسکونی دارای انشعاب برق مجاز و کنتور برق، تحت پوشش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و این بیمه هشت نوع حادثه را پوشش می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به اینکه پوشش پایه بیمه ممکن است برای جبران کامل خسارت‌ها کافی نباشد، مالکان می‌توانند با استفاده از بیمه‌های تکمیلی و ارتقایی، میزان پوشش بیمه‌ای ساختمان خود را افزایش دهند.