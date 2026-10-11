\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06f4\u06f0 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0631\u06cc\u06af\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u06a9 \u0622\u0646\u0627\u0641\u06cc\u0644\u0627\u06a9\u0633\u06cc \u062f\u0686\u0627\u0631\u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0648 \u0645\u0631\u06af \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0634\u062f.\u00a0\n