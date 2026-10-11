نویسنده رمان نوجوان «آریو»، با تأکید بر ضرورت پرداختن به ادبیات علمی‌تخیلی برای نوجوانان گفت: این ژانر با ترسیم تصویر‌های گوناگون از آینده، زمینه‌ای برای اندیشیدن نوجوانان به نقش انسان، اختیار و تأثیر فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ مراسم رونمایی از رمان نوجوان "آریو" امروز بعدازظهر در کارستان بهارستان برگزار شد.

مصطفی رضایی در این مراسم در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: در این رمان، پیشرفت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تا جایی پیش می‌رود که نقش انسان در زندگی کمرنگ می‌شود؛ موضوعی که زمینه طرح پرسش‌هایی درباره آینده انسان و جایگاه اختیار او را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این اثر، این پرسش مطرح می‌شود که با گسترش توانایی‌های هوش مصنوعی، اختیار انسان در آینده چه جایگاهی خواهد داشت و توانایی‌های انسانی در دنیایی که فناوری نقش گسترده‌تری پیدا کرده است، چگونه تعریف می‌شود.

نویسنده رمان «آریو» با اشاره به ظرفیت‌های ادبیات علمی‌تخیلی برای مخاطبان نوجوان گفت: ضرباهنگ تند و جذابیت‌های داستانی این ژانر، در کنار امکان تصویرسازی از آینده، از عواملی است که نوجوانان را به این آثار علاقه‌مند می‌کند.

رضایی ادامه داد: نوجوانان همواره در جست‌وجوی شناخت آینده و تصور موقعیت‌های متفاوت پیش روی خود هستند. ادبیات گمانه‌زن این امکان را فراهم می‌کند که آنها با آینده‌های مختلف آشنا شوند، درباره آنها فکر کنند و برای زندگی خود هدف داشته باشند.

وی با بیان اینکه «آریو» پنجمین کتاب او در حوزه ادبیات نوجوان است، اظهار کرد: حدود ۱۵ سال است که در ژانر علمی‌تخیلی می‌نویسم و بر اساس تجربه‌ام، آثار این حوزه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه‌رو شده‌اند. این ژانر به دلیل گستردگی موضوعات و ظرفیت بالای خود برای ترسیم آینده، از قابلیت‌های مهمی در ادبیات نوجوان برخوردار است.

رضایی درباره داستان این کتاب نیز گفت: شخصیت اصلی «آریو» نوجوانی ۱۶ ساله است که در برابر سیستمی قرار می‌گیرد که اختیار و امکان عمل را از او سلب کرده است.

این نویسنده همچنین درباره هدف خود از نوشتن داستان برای نوجوانان تأکید کرد: جذب مخاطب یکی از دغدغه‌های اصلی من است. در شرایطی که رسانه‌های مختلف برای جلب توجه مخاطبان رقابت می‌کنند، داستان‌نویسی نیز باید بتواند با تکیه بر جذابیت‌های روایی، مخاطب را به کتاب‌خواندن علاقه‌مند کند.

وی افزود: نویسندگان امروز وظیفه دارند داستان‌هایی جذاب بنویسند تا کتاب بتواند در رقابت با دیگر رسانه‌ها، جایگاه خود را حفظ کند.

مصطفی رضایی پیش از این نیز آثاری در حوزه ادبیات علمی‌تخیلی نوجوان نوشته است که از جمله آنها می‌توان به رمان‌های «زایو»، «ایزا» و «سپر» اشاره کرد.