به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس این مجوز، پذیره‌نویسی دومین صندوق ارزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در بازه زمانی یک‌ماهه از تاریخ نامه مجوز امکان‌پذیر است. تمدید احتمالی مهلت پذیره‌نویسی نیز باید با اطلاع قبلی به سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.

مطابق مفاد نامه، حداقل تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق برای پذیره‌نویسی ۱۰۰ هزار واحد و حداکثر تعداد واحد‌های قابل پذیره‌نویسی یک میلیون واحد تعیین شده است. همچنین حداکثر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی، ۹۹۰ هزار واحد اعلام شده است.

پیش از این، یک صندوق ارزی دیگر نیز در بازار سرمایه با موفقیت پذیره‌نویسی شده بود.