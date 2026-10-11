به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر خیریه کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ نژاد گفت: هم اکنون ۱۵۰ خانواده تحت حمایت خیریه کارکنان پالایشگاه قرار دارند و تعداد ۲۰۰ دانش‌ آموز نیز از سطح شهرستان سرخس تحت پوشش این خيريه هستند.

محمد زاهد بیلندی افزود: با حمایت خیران نیک ‌اندیش این مجتمع گازی، تعداد ۱۳۰۰ بسته لوازم ‌تحریر ضروری و مورد نیاز دانش ‌آموزان خریداری و بسته ‌بندی و با هماهنگی اداره آموزش‌ و پرورش سرخس در بین دانش ‌آموزان تحت پوشش خیریه و دیگر دانش آموزان کم برخوردار شهرستان توزیع شد.

زاهد بیلندی تاکید کرد: در راستای عمل به مسئولیت‌ های اجتماعی پالایشگاه و توجه به حوزه بسیار مهم آموزش و ایجاد بستر لازم برای رشد و پرورش استعدادها و آینده سازان این مرز و بوم، بخشی از نیازهای آموزشی دانش ‌آموزان کم ‌برخوردار سرخس توسط خيريه کارکنان، تأمین و تلاش شد فرصت مناسبی برای بهره‌ مندی این دانش ‌آموزان از امکانات آموزشی فراهم شود.

با توجه به پویش سفیران انرژی و به منظور فرهنگ سازی و ترویج مصرف بهینه گاز، اقلام آموزشی یادشده با درج آموزه‌ های فرهنگی بسته بندی و تقدیم آینده سازان کشورمان شد.