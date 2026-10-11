ایران با طرحی در زمینه تجمیع اراضی، مشارکت جوامع محلی و برندسازی روستایی، رتبه نخست بخش آسیا و اقیانوسیه چالش نوآوری توسعه روستایی ۲۰۲۶ را کسب کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، این موفقیت با ارائه طرح نوآورانه مژده کتابی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، در «چالش نوآوری بین‌المللی توسعه روستایی ۲۰۲۶» به دست آمد.

طرح ارائه‌شده از سوی تیم ایرانی با تمرکز بر تجمیع اراضی، ظرفیت‌سازی مشارکتی و برندسازی محلی، به‌عنوان الگویی در زمینه نوآوری و توسعه پایدار روستایی مورد توجه قرار گرفت.

کنفرانس منطقه‌ای «نوآوری در توسعه روستایی منطقه آسیا و اقیانوسیه» از ۱۵ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در شهر کلمبو، پایتخت سریلانکا، برگزار شد. این رویداد با حضور نخست‌وزیر و وزیر کشاورزی سریلانکا و مدیرکل مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP)، با هدف معرفی و تبادل تجربه‌ها و ابتکار‌های نوآورانه در حوزه توسعه روستایی برگزار شد.

در نخستین روز کنفرانس، ایده تیم ایرانی ارائه شد و اعضای تیم به پرسش‌های داوران و شرکت‌کنندگان پاسخ دادند. در پایان نیز جایزه و گواهی تقدیر این موفقیت به نماینده جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.

مژده کتابی به‌عنوان صاحب رتبه نخست ایده‌های نوآورانه ایران و شهره سلطانی، سرپرست تیم اعزامی کشور، در این رویداد حضور داشتند.

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به‌عنوان مرکز تماس CIRDAP در ایران، هماهنگی‌های لازم برای حضور تیم کشورمان در این رویداد منطقه‌ای را انجام داد.

کسب این عنوان، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و ابتکار‌های ایران در حوزه توسعه روستایی و توانمندسازی جوامع محلی و نیز تقویت همکاری‌های علمی و اجرایی میان کشور‌های عضو این مرکز را فراهم می‌کند.