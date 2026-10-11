به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، میز خدمت مسئولان این بار به محله اصحابه سفید مهاباد رفت تا مشکلات مردم رفع و رجوع شود. فرصتی که مردم رو در رو با مسئولان مشکلاتشان را مطرح کردند و برای حل آن قول مساعد گرفتند. محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد هم با اشاره به لزوم حضور مسئولان در میان مردم، بر حل مشکلات شهروندان تاکید کرد. به گفته مسئولان مقرر شده میز خدمت تا پایان سال هر هفته در یکی از محلات کمتر برخوردار مهاباد برپا شود.