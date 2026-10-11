مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سدهای سازمان آب و برق خوزستان از خالی بودن بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مفید سدهای استان خبر داد و گفت: حدود ۹.۵ میلیارد مترمکعب ظرفیت خالی برای ذخیره‌سازی روان‌آب‌های ورودی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی شریفی روز یکشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان در استانداری خوزستان گفت: از مجموع حدود ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت مفید مخازن سدهای استان، در حال حاضر حدود ۹.۵ میلیارد مترمکعب خالی است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز افزود: با توجه به ظرفیت خالی موجود، در حال حاضر از بابت روان‌آب‌های ورودی از بالادست و سرریز سدها نگرانی نداریم و امکان تنظیم و ذخیره‌سازی روان‌آب‌های احتمالی در مخازن وجود دارد.

شریفی با بیان اینکه نگرانی اصلی به مناطق میانی و پایین‌دست سدها مربوط می‌شود، ادامه داد: بر اساس گزارش مدیریت بحران استان، در برخی مناطق پایین‌دست احتمال بروز مخاطرات ناشی از سیلاب وجود دارد که با اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مدیریت این شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی مخازن سدهای سازمان آب و برق خوزستان درباره وضعیت بارش‌های زمستان نیز گفت: سازمان هواشناسی هنوز دورنمای مشخصی از بارش‌های این فصل ارائه نکرده است و ارزیابی فعلی بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط به پاییز و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال انجام می‌شود.

ظرفیت محدود نهر مالح برای هدایت سیلاب کارون

شریفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره امکان هدایت بخشی از جریان سیلاب به مسیرهای آبی استان گفت: نهر مالح در گذشته حوزه آبریزی مستقل از رودخانه کارون بوده است، اما در دوره‌ای با هدف مقابله با گردوغبار، طرح انتقال آب با ظرفیت ۵۰ مترمکعب بر ثانیه از طریق این نهر مطرح شد تا در زمان وقوع سیلاب، بخشی از آب برای مقابله با ریزگردها به این مسیر هدایت شود.

وی افزود: این طرح به دلیل کمبود اعتبار به‌طور کامل اجرا نشده و ظرفیت فعلی انتقال آب از طریق نهر مالح تنها پنج مترمکعب بر ثانیه است؛ بنابراین نمی‌توان از این مسیر برای هدایت و مدیریت جریان سیلاب رودخانه کارون حساب ویژه‌ای باز کرد.

نیاز ۵۷ هزار میلیارد تومانی برای ایمن‌سازی رودخانه‌های خوزستان

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان نیز از شناسایی نقاط پرخطر رودخانه‌ها و سیل‌بندهای نیازمند ترمیم و تثبیت در استان خبر داد.

ابراهیم حسینی گفت: در چارچوب وظایف سازمان آب و برق و با هماهنگی مدیریت بحران استان، بازه‌های خطرپذیر رودخانه‌ها، مقاطع دارای فرسایش، سیل‌بندهای نیازمند ترمیم و نقاط نیازمند لایروبی، بازگشایی و رفع انسداد شناسایی و به مجموعه مدیریت استان اعلام شده‌اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، برای اجرای کامل اقدامات اصلاحی و تثبیت این نقاط حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ اما با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای هم‌زمان تمام این عملیات امکان‌پذیر نیست.

حسینی ادامه داد: به همین دلیل مقرر شده است بخشی از اقدامات با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های معین انجام شود و در مرحله نخست، ۱۰۲ بازه با اولویت بالا برای ترمیم سیل‌بندها و بازگشایی مسیرها شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در بخشی از این مناطق گفت: دستگاه‌های معین در حدود ۴۰ بازه عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند.

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل سازمان آب و برق خوزستان افزود: هم‌اکنون در ۱۴ بازه واقع در شهرستان‌های شوشتر، اهواز، گتوند، اندیمشک، ایذه، باغ‌ملک، ماهشهر، شادگان و دزفول نیز عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی همچنین از پیش‌بینی آغاز عملیات تثبیت سواحل در شهرستان کارون طی هفته آینده تا ۱۰ روز آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل اقدامات مرحله نخست، عملیات اجرایی در بازه‌های دارای اولویت دوم نیز آغاز شود.