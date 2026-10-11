فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از متلاشی شدن باند قاچاق مواد مخدر و کشف دو کیلو گرم کوکائین در میاندوآب خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از متلاشی شدن یک باند قاچاق مواد مخدر در میاندوآب خبر داد.

سردار جمال سلمانی اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان میاندوآب، ۲ کیلوگرم کوکائین از دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان، در این عملیات ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.