دوره آموزشی احیای قلبی ریوی و مدیریت راه هوایی با هدف ارتقای دانش و مهارت کادر درمان در مواجهه با شرایط اورژانسی، در بیمارستان پورسینا رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: دوره آموزشی «احیای قلبی ریوی و مدیریت راه هوایی»، با حضور جمعی از اعضای کادر درمان و با هدف تقویت مهارت‌های تخصصی در زمینه احیای بیماران و مدیریت راه‌هوایی، به‌صورت حضوری برگزار شد.

این برنامه آموزشی با تمرکز بر اهمیت اقدامات به‌موقع و اصولی در شرایط بحرانی، به‌ویژه در مواجهه با ایست قلبی و اختلالات تنفسی، برای گروه‌های هدف شامل متخصصان بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، پرستاران، پزشکان عمومی، جراحان و نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره از آموزش‌های مرتبط با احیای قلبی ریوی و مدیریت راه هوایی بهره‌مند شدند.

برگزاری چنین دوره‌هایی در راستای ارتقای آمادگی حرفه‌ای کادر درمان، بهبود کیفیت خدمات اورژانسی و افزایش ایمنی بیماران اهمیت دارد.