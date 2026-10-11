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حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد تهدیدهای یسرائیل کاتس وزیرِ جنگِ تروریستِ صهیونیستی مبنی بر ترور برادرِ رزمنده؛ دکتر خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس، تروریسم سازمان یافته دولتی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین -حماس- با صدور بیانیهای اعلام کرد تهدیدهای یسرائیل کاتس وزیرِ جنگِ تروریستِ صهیونیستی مبنی بر ترور برادرِ رزمنده؛ دکتر خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس، تروریسم سازمان یافته دولتی است و نشان دهنده منطق رژیمهای شرکشی است که قوانین بین المللی نمیتواند آنها را محدود کند. همچنین نشانه ورشکستگی سیاسی دولت رژیم اشغالگر و اعضای فاشیست آن است.
تاکید میکنیم این تهدیدها هرگز موضع تغییرناپذیر حماس و رویکرد ملی آن در مبارزه و مقاومت تا زمان پس گرفتن همه حقوق ملت مان در فلسطین در صدر همه نابودی رژیم اشغالگر را تغییر نخواهد داد و فقط پافشاری حماس و سران آن بر موضع گیریهای ملی شان را بیشتر خواهد کرد.
ما از میانجیگران میخواهیم در برابر این اظهارات پوچ و بیاساس موضعی قوی و قاطع اتخاذ کرده و آن را محکوم کنند. ما بر پایبندی به توافق آتشبس تأکید میکنیم. همچنین از میانجیگران میخواهیم بر رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا به تعهدات خود، بهویژه توقف تجاوز و برداشتن محاصره علیه ملت ما، عمل کند.