به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین -حماس- با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تهدید‌های یسرائیل کاتس وزیرِ جنگِ تروریستِ صهیونیستی مبنی بر ترور برادرِ رزمنده؛ دکتر خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس، تروریسم سازمان یافته دولتی است و نشان دهنده منطق رژیم‌های شرکشی است که قوانین بین المللی نمی‌تواند آن‌ها را محدود کند. همچنین نشانه ورشکستگی سیاسی دولت رژیم اشغالگر و اعضای فاشیست آن است.

تاکید می‌کنیم این تهدید‌ها هرگز موضع تغییرناپذیر حماس و رویکرد ملی آن در مبارزه و مقاومت تا زمان پس گرفتن همه حقوق ملت مان در فلسطین در صدر همه نابودی رژیم اشغالگر را تغییر نخواهد داد و فقط پافشاری حماس و سران آن بر موضع گیری‌های ملی شان را بیشتر خواهد کرد.

ما از میانجی‌گران می‌خواهیم در برابر این اظهارات پوچ و بی‌اساس موضعی قوی و قاطع اتخاذ کرده و آن را محکوم کنند. ما بر پایبندی به توافق آتش‌بس تأکید می‌کنیم. همچنین از میانجی‌گران می‌خواهیم بر رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا به تعهدات خود، به‌ویژه توقف تجاوز و برداشتن محاصره علیه ملت ما، عمل کند.