به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در شهرستان سروآباد، جایی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن را روستانشینان تشکیل می‌دهند، طرح‌های عمرانی، خدماتی، ورزشی و فرهنگی با هدف بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان در حال اجراست.

از آسفالت و سنگ‌فرش معابر گرفته تا بتن‌ریزی، اجرای طرح‌های هادی، بازسازی و احیای قنات‌ها و ایجاد و بهسازی پارک‌ها و زمین‌های ورزشی؛ اقداماتی که با هدف توسعه متوازن روستا‌ها و بهبود سیمای محیطی آنها دنبال می‌شود.

محمد کیوان، بخشدار مرکزی شهرستان سروآباد، با اشاره به اجرای این طرح‌ها گفت: این اقدامات با حمایت دولت، فرمانداری شهرستان و همکاری شورا‌های اسلامی روستا‌ها و در راستای سند توسعه روستایی در حال انجام است.

وی افزود: بهسازی معابر، آسفالت‌کاری، سنگ‌فرش، احیای قنات‌ها و توسعه فضا‌های تفریحی و ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای روستانشینان در دستور کار قرار دارد.

توسعه‌ای که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی، با توجه به نیاز‌های فرهنگی، هنری و ورزشی روستا‌ها همراه شده و امید به آینده‌ای بهتر را در میان روستانشینان سروآباد تقویت می‌کند.