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بیش از هشتاد درصد جمعیت سروآباد در مناطق روستایی ساکن هستند؛ بنابراین برای رونق این شهرستان باید توسعه زیرساختهایی عمرانی و خدماتی در روستاها در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در شهرستان سروآباد، جایی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن را روستانشینان تشکیل میدهند، طرحهای عمرانی، خدماتی، ورزشی و فرهنگی با هدف بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان در حال اجراست.
از آسفالت و سنگفرش معابر گرفته تا بتنریزی، اجرای طرحهای هادی، بازسازی و احیای قناتها و ایجاد و بهسازی پارکها و زمینهای ورزشی؛ اقداماتی که با هدف توسعه متوازن روستاها و بهبود سیمای محیطی آنها دنبال میشود.
محمد کیوان، بخشدار مرکزی شهرستان سروآباد، با اشاره به اجرای این طرحها گفت: این اقدامات با حمایت دولت، فرمانداری شهرستان و همکاری شوراهای اسلامی روستاها و در راستای سند توسعه روستایی در حال انجام است.
وی افزود: بهسازی معابر، آسفالتکاری، سنگفرش، احیای قناتها و توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی از جمله برنامههایی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی مناسبتر برای روستانشینان در دستور کار قرار دارد.
توسعهای که در کنار اجرای طرحهای عمرانی، با توجه به نیازهای فرهنگی، هنری و ورزشی روستاها همراه شده و امید به آیندهای بهتر را در میان روستانشینان سروآباد تقویت میکند.