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در نشست شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد ، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی فاقد مجوز بهرهبرداری یا نشان استاندارد به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در این نشست با اشاره به وضعیت آسانسورهای استان گفت: از مجموع ۶۲ آسانسور بررسیشده، چهار آسانسور تأییدیه معتبر دارند، ۲۰ آسانسور با وجود دریافت تأییدیه در گذشته، تأییدیه سالانه خود را تمدید نکردهاند، در ۱۱ مورد نیز ممانعت از بازرسی گزارش شده، پنج آسانسور مهر و موم شدهاند و ۱۲ آسانسور نیز در حال بازرسی هستند تا در صورت احراز شرایط، تأییدیه لازم را دریافت کنند.