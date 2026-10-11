به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سعید منتظرالمهدی گفت:با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، تیم ۳ نفره تروریستی مرتبط با گروهک جیش الظلم در چابهار، در عملیات‌های موفقیت آمیز شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا افزود: انجام عملیات‌های تروریستی در هنگ مرزی نگور و تعدادی از پاسگاه‌های مورد نظر، از اهداف اصلی این مزدوران تروریست بود که با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته، قبل از هرگونه اقدام، دستگیر شدند.

وی ادامه داد: از منازل در اختیار این تیم تروریستی که به ارتباط با عناصر عملیاتی گروهک جیش الظلم اعتراف کردند، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط گردید.