جمعی از معاونان سازمان صداوسیما در آستانه اجرای برنامه «ایران جان» با محوریت استان مرکزی، در صداوسیمای استان حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از معاونان سازمان صداوسیما در آستانه اجرای برنامه «ایران جان» با محوریت استان مرکزی، در صداوسیمای استان حضور پیدا کردند.

۲۵ مهر ماه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی در قالب برنامه‌های متنوع تلویزیونی، رادیویی، خبری و فضای مجازی از شبکه‌های سراسری معرفی می‌شود.

صداوسیمای استان مرکزی با تولید برنامه‌های متنوع در بخش‌های مختلف، زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری استان را در سطح ملی فراهم می‌کند.