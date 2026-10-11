به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران عابدزاده در نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه فعالیت پست تعطیل بردار نیست، ادامه داد: برخی مقاطع تاریخی مانند شیوع کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که بسیاری از ادارات تعطیل و یا دورکار شدند، این اداره بدون وقفه در حال ارایه خدمت بود.

وی با اشاره به اینکه اداره پست تنها هفت روز از ۳۶۵ روز سال تعطیل است و در باقی روز‌ها فعالیت آن به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: کارکنان و پستچی‌های دزفول در همه شرایط و در طول سال بی‌وقفه در حال خدمت به مردم شریف دزفول هستند و به این خدمت رسانی افتخار می‌کنند.

رئیس اداره پست دزفول حمایت شورای اسلامی این شهر را موجب دلگرمی کارکنان این اداره دانست و افزود: افتخار اداره پست خدمت شبانه روزی و در همه شرایط به مردم است. بیشترین خدمت به مردم توسط اداره پست ارایه می‌شود، در حالی که براساس اعلام فرمانداری دزفول، کمترین اعتراض و شکایت مردمی متعلق به این اداره است.