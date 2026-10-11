به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: فارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی دامپروری کشور در شش ماهه نخست امسال گام بلندی در مسیر ارتقای امنیت غذایی برداشت و حجم تولید گوشت قرمز در این استان به ۳۵ هزار و ۹۹۴ تن رسید.

علی فلاحی افزود: دستیابی به این حجم از تولید گوشت نتیجه تلاش بی‌وقفه بهره‌برداران و اجرای سیاست‌های هدایت‌گرانه در حوزه‌های فنی و دامی است.

او با اشاره به اینکه بهبود بهره‌وری در واحد‌های پرواربندی، محور اصلی فعالیت‌های این معاونت است، بیان کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی و اقلیمی، مدیریت بهینه گله‌ها و پیاده‌سازی الگو‌های جدید تغذیه، روند تولید را در مدار ثبات قرار داد.

فلاحی بیان کرد: در بخش‌های علمی و تخصصی دامپروری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین در اصلاح نژاد دام‌های سبک و سنگین، افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش تلفات، از عوامل تعیین‌کننده در افزایش تولیدی محسوب می‌شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی فارس با استقرار در واحد‌های دامی، مشاوره‌های فنی دقیق پیرامون مدیریت گله و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه می‌دهند تا موجب افزایش تولید در هر واحد دامی شوند.

او بیان کرد: اولویت راهبردی ما در ماه‌های پیش‌رو، تسهیل زنجیره تأمین و مدیریت هزینه‌های تولید است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف حفظ شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان گفت: پایش مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار‌های فنی در دستور کار قرار دارد تا روند رو به رشد تولید در نیمه دوم سال نیز با همین شتاب تداوم یابد و امنیت پروتئینی استان به طور کامل پشتیبانی شود.