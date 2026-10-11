معاون آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دانشکده کشاورزی این دانشگاه تا چند سال پیش پذیرش دانشجوی شبانه نیز داشت، اما این نوع پذیرش در سال‌های اخیر کمرنگ‌تر شده و در حال حاضر در دانشکده ما پذیرش شبانه نداریم، هرچند بخش‌های دیگر دانشگاه همچنان در این زمینه پذیرش دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباسی گفت : دانشجویان پردیس از نظر حضور در کلاس‌ها و نحوه تحصیل، شرایطی مشابه دانشجویان روزانه دارند و در همان کلاس‌ها شرکت می‌کنند، اما دانشجویان پردیس شهریه‌پرداز هستند و هر سال مبلغی را که دانشگاه تعیین می‌کند، به عنوان شهریه پرداخت می‌کنند.

معاون آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس همچنین تاکید کرد : عمده دانشجویان بین‌الملل از کشور‌های اطراف ایران هستند و از کشور‌هایی مانند عراق، سوریه و افغانستان متقاضی تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس هستند.

عباسی افزود : بخش عمده طرح و برنامه‌های درسی ما مربوط به سال ۱۳۹۴ است و اکنون مجدداً فرآیند بازنگری برای دوره جدید را آغاز کرده‌ایم.

وی گفت : در بخش پژوهش، دانشجویان ما به‌خوبی از ابزار‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما موضوع بسیار مهم، نظارت بر نحوه استفاده از این ابزار‌های هوش مصنوعی است.

معاون آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس افزود : اخیراً نامه‌ای نیز از سوی دانشگاه تربیت مدرس به دانشکده‌ها ارسال و در آن اعلام شد که فرض بر این است که دوره‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شوند، اما حتی در دوره‌هایی که به شکل حضوری برگزار می‌کنیم، همه اعضای هیئت علمی موظف شده‌اند حداقل سه جلسه از ۱۶ جلسه درس خود را به صورت مجازی برگزار کنند.