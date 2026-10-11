به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی در ۴۰ سال گذشته در گاوداری‌های شیری استان، دام‌های تولیدی هم اکنون از ظرفیت بالایی ژنتیکی برای صفات تولیدی، تولید مثلی و سلامتی برخوردار ند.

محسن دادار ادامه داد: میانگین سرانه تولید شیر برای هر راس دام در گله‌های صنعتی استان اصفهان بعد از آمریکا و هم طراز با کانادا در رتبه دوم جهان قرار دارد.

وی گفت: گاو‌های تلیسه و جنین این استان هم اکنون به کشور‌هایی مانند، عراق، افغانستان و آسیای میانه صادر می‌شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: به عنوان اساسی‌ترین کار اصلاح نژادی در گله‌ها می‌توان به ثبت مشخصات و رکورد گیری صفات تولیدی و تولید مثلی اشاره کرد، که در اوایل دهه ۶۰ به همت مرکز اصلاح نژاد کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان حدود دو هزار واحد گاوداری صنعتی فعال است، گفت: در اصفهان حدود ۵۲۵ هزار راس گاو شیری صنعتی وجود دارد و این استان از نظر تولید شیر در کشور اول است.

محسن دادار افزود: اجرای این برنامه‌های اصلاح نژادی مرهون تلاش‌های تولید کنندگان و کارشناسان اصلاح نژادی و شرکت‌های تولید و توزیع کننده اسپرم، تعاونی‌ها و نظارت جهاد کشاورزی استان است.