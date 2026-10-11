به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین ملی جشن عاطفه ها و کمک به دانش آموزان کم برخوردار امروز با حضور امام جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان فیروزه و مدیر اجرایی طرح مسئولیت‌ های اجتماعی مجتمع فولاد خراسان در آموزش و پرورش شهرستان فیروزه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در این مراسم گفت: رویداد ملی جشن عاطفه‌ ها با توجه به اهمیت تقویت فرهنگ نوع دوستی و گسترش همبستگی اجتماعی در کشور شناخته می‌ شود.

جعفر گرمابی از کمک و مساعدت دستگاه‌ ها و نهاد‌های حمایتی از این حرکت ملی در شهرستان فیروزه قدردانی کرد و افزود: در بخش مسئولیت‌ های اجتماعی مجتمع فولاد خراسان و کمک به جشن عاطفه‌ ها امسال حدود ۶۰۰ میلیون تومان نوشت افزار کمک آموزشی شامل: کیف، کوله پشتی، دفتر، مداد، مداد رنگی و سایر اقلام آموزشی به دانش آموزان کمک برخوردار در شهرستان فیروزه اهدا شد.

سخنرانی، قرائت دکلمه، اجرای سرود دانش آموزی و تجلیل از دانش آموزان از بخش‌ های مختلف آیین ملی جشن عاطفه‌ ها در فیروزه بود.