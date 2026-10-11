مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از مهار مگس میوه مدیترانه‌ای در بیشتر مناطق کشور خبر داد و گفت: مبارزه با این آفت در سطح بیش از ۲۲۵ هزار هکتار از باغ‌های کشور انجام شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سعید معین با اشاره به پایان عملیات گسترده مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ای افزود: این عملیات تا هفتم مهر امسال در سطح بیش از ۲۲۵ هزار و ۵۴۵ هکتار از باغ‌های کشور به روش‌های شیمیایی و غیرشیمیایی انجام شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با این آفت تقریباً به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر اقدامات مقابله‌ای به‌صورت محدود و لکه‌ای در برخی مناطق خنک جنوبی و بخش‌هایی از استان‌های مازندران و گلستان ادامه دارد.

معین با اشاره به سطح عملیات مبارزه در استان‌ها اظهار کرد: در مازندران ۱۲ هزار و ۵۵۲ هکتار، گلستان ۴۱ هزار و ۱۰۲ هکتار و گیلان ۴ هزار و ۵۲ هکتار برای مقابله با این آفت تحت پوشش قرار گرفت. این عملیات در استان یزد در سطح ۲۴ هزار و ۲۹۸ هکتار، فارس ۱۷ هزار و ۷۶ هکتار و کرمان ۱۰ هزار و ۴۵۲ هکتار نیز انجام شد.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، زمان‌بندی مناسب عملیات را از عوامل مؤثر در مهار آفت دانست و افزود: مبارزه در استان‌های شمالی از خرداد و در مناطق جنوبی از فروردین آغاز شد.

وی ادامه داد: در مناطقی که باغداران امکان حضور و مقابله با آفت را نداشتند، ادارات حفظ نباتات برای اجرای عملیات وارد عمل شدند.

معین با اشاره به اهمیت مبارزه به‌موقع با مگس میوه مدیترانه‌ای گفت: با اقدامات انجام‌شده، خسارتی به مرکبات وارد نشده است. هر آفتی در طول زمان با نوسان جمعیت روبه‌رو می‌شود و در صورت انجام به‌موقع اقدامات کنترلی، می‌توان آن را مهار کرد.