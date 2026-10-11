به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سال‌ها تلاش و انتظار برای برداشت محصول؛ سرمایه‌ای که معیشت خانواده‌ها به آن گره خورده است، اما حمله گرازهای وحشی به نخلستان‌های آبادان، دسترنج کشاورزان را در معرض نابودی قرار داده است.

یکی از نخلداران آبادانی می‌گوید: حدود ۵۰۰ اصله نخل برهی دارم و با وجود حصارکشی اطراف نخلستان، همچنان با مشکل ورود گرازهای وحشی مواجه هستم.

کشاورزان می‌گویند این حیوانات علاوه بر خسارت به محصولات، تا نزدیکی خانه‌های روستاییان نیز می‌آیند و نگرانی خانواده‌ها را افزایش داده‌اند. به گفته آنان، گسترش نیزارها در منطقه نیز می‌تواند در فراهم شدن شرایط حضور و تکثیر این حیوانات نقش داشته باشد.

در پیگیری این موضوع از محیط‌زیست، مسئولان اعلام کردند کشاورزان می‌توانند از طریق جهاد کشاورزی و دهیاری‌ها، موضوع خسارت را اطلاع دهند تا برای صدور مجوز مقابله با جانوران زیانکار اقدام شود.

با توجه به تداوم خسارت‌ها، نخلداران خواستار ارائه راهکاری مؤثر برای حفاظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از ورود گرازها به باغ‌ها و مناطق مسکونی هستند.

اکنون باید دید همکاری دستگاه‌های مسئول چه زمانی به راهکاری عملی برای پایان دادن به نگرانی کشاورزان آبادانی منجر خواهد شد؛ مطالبه‌ای که خبرگزاری صداوسیمای آبادان آن را پیگیری خواهد کرد.