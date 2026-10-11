به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه، روایت تحریف شده و توهین‌آمیز وزیرخارجه آمریکا درباره تمدن ایران را نشانه دشمنی آنان با ایران عنوان کردند و گفتند: این اظهارات از سر درماندگی و استیصال مقامات آمریکا در برابر ملت متمدن ایران است. مهابادی‌ها با حضور در میادین و خیابان‌ها اعلام می‌کنند در دفاع از این آب و خاک ذره‌ای کوتاه نمی‌آیند و ضمن حمایت از نیرو‌های مسلح از وحدت و همبستگی می‌گویند.