به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته فاصله معنادار و افت شدیدی در معدل نهایی استان شکل گرفته بود، افزود: کاهش چشمگیر این شکاف تحصیلی، کار بزرگی بود که با زحمات شبانه‌روزی جامعه فرهنگیان و حمایت‌های مجموعه مدیریتی استان رقم خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به راه‌اندازی ۹۰ پایگاه تقویت بنیه علمی در سطح استان پیش از امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت: حل نمونه‌سوالات کشوری، توزیع کتب راهنما و برگزاری دوره‌های فشرده، مسیر ارتقای علمی دانش‌آموزان را هموار کرد.

رضایی در تشریح کارنامه رشته‌ها بیان کرد: در رشته علوم تجربی با افزایش ۱.۴۷ نمره، بالاترین میزان رشد کشور به این استان اختصاص یافت و میانگین نمرات از ۹.۳۱ به ۱۰.۷۸ ارتقا پیدا کرد.

وی ادامه داد: در رشته ریاضی و فیزیک با رشد ۱.۶۶ نمره، از میانگین ۷.۹۲ به ۹.۵۸ رسیدیم و جایگاه دوم کشور در شاخص رشد نمرات به کهگیلویه و بویراحمد رسید.

به گفته رضایی، در رشته ادبیات و علوم انسانی نیز نمرات با رشد مثبت همراه شد و در سرجمع شاخص‌ها، استان در رتبه هفتم رشد کشوری قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه این دستاورد حاصل هم‌افزایی ۱۵ هزار فرهنگی استان است، یادآور شد: با حفظ این روند و استمرار برنامه‌ها، استان توانایی ایستادن در صدر جدول آموزشی کشور را دارد.

رضایی همچنین به موفقیت‌های حوزه آموزش متوسطه اشاره کرد و گفت: معلمان استان رتبه چهارم کشوری جشنواره الگو‌های برتر تدریس را به دست آوردند و در مسابقات نوجوان خوارزمی نیز ۵ رتبه ملی توسط دانش‌آموزان ثبت شد.

وی از درخشش تاریخی در المپیاد‌های علمی خبر داد و افزود: برای نخستین بار دانش‌آموزان استان در پنج رشته سلول‌های بنیادی، ریاضی، کامپیوتر و جغرافیا به مرحله دوم المپیاد‌های کشوری راه یافتند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حوزه آموزش‌های مهارتی، هنرجوی استان موفق به طراحی خودروی زرهی و کسب رتبه سوم کشوری شد و در شاخص مهارت‌آموزی نیز رتبه چهارم ملی نصیب استان شد.

رضایی با اشاره به عملکرد معاونت ابتدایی اظهار کرد: معلمان دوره ابتدایی استان در تولید محتوای الکترونیک رتبه نخست کشور و در جشنواره ملی رشد جایگاه برتر را کسب کردند و در شاخص سواد دیجیتال و هوش مصنوعی نیز رتبه‌های اول تا سوم ملی را تصاحب کردند.

وی به کارنامه حوزه پرورشی پرداخت و گفت: فرهنگیان و دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد هفت عنوان برتر در پرسش مهر ریاست‌جمهوری، ۹ رتبه ملی در جشنواره فیلم کوتاه و سه مقام کشوری از میان ۱۶ هزار شرکت‌کننده در بخش کتاب‌خوانی را به دست آوردند.

رضایی به رتبه‌های ورزشی و زیرساختی نیز اشاره کرد و افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد در حال حاضر رتبه نخست کشور را از حیث سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در اختیار دارد و در رقابت‌های دوومیدانی نیز صاحب عناوین اول و دوم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به حوزه مالی و پشتیبانی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مولدسازی در ۵۲ نقطه استان، درآمد‌های اختصاصی از سطح ۱۲ میلیارد تومان جهش چشمگیری پیدا کرد و رتبه درآمدی استان از جایگاه ۳۲ به ۱۹ کشور ارتقا یافت.

مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: در نشست هفته گذشته در سطح ملی، اعتبار مناسبی برای تکمیل فضا‌های آموزشی استان تخصیص یافت که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این منابع برای انعقاد تفاهم‌نامه و تکمیل دو باب مدرسه هدایت شد.

پیروز کریمی از ورود هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و شبکه بانکی به امر مدرسه‌سازی در استان خبر داد و افزود: طی مکاتبات و رایزنی‌های انجام‌شده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس احداث یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه را متعهد شده و بانک پاسارگاد نیز در حوزه ساخت و تجهیز فضا‌های آموزشی دانش‌آموزان مشارکت دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افتتاح‌های پیش‌رو تصریح کرد: مدرسه حضرت معصومه (س) که هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده و دانش‌آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند، به‌زودی در قالب آیین افتتاح سراسری پروژه‌های آموزشی کشور با حضور وبیناری رئیس‌جمهور به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی درباره زمان‌بندی تحویل سایر پروژه‌ها گفت: عملیات اجرایی مدرسه «هاجر» و همچنین پروژه مشارکتی با بنیاد علوی با سرعت در حال پیگیری است و هر دو فضا تا پایان مهرماه به بهره‌برداری کامل می‌رسند.

کریمی در خصوص دبیرستان ۳ هزار متری «الزهرا (س)» اظهار کرد: این طرح به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات ملی، در پرداخت مطالبات پیمانکار با چالش مواجه شد.

مدیرکل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد افزود: به همین دلیل، این واحد آموزشی برای آغاز سال تحصیلی آماده نشد، اما تمام تلاش ما این است که با تأمین منابع لازم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با اشاره به گزارش عملکرد ارائه شده در این شورا، وضعیت فعلی را امیدوارکننده خواند و گفت: قرار گرفتن در جمع ۵ شورای برتر آموزش و پرورش کشور در سال گذشته و هدف‌گذاری برای کسب رتبه دوم در جشنواره شهید رجایی، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو و عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش استان است.

رحمانی با بیان اینکه استان در بسیاری از شاخص‌های ارتقای وضعیت آموزشی در بین استان‌های پیشرو قرار گرفته است، تاکید کرد: موفقیت‌های حاصل شده نتیجه تعامل سازنده میان شورا، شهرداری‌ها، نمایندگان مجلس، روحانیت و نخبگان بوده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص «نهضت عدالت آموزشی» به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت، تصریح کرد: اگرچه پیشرفت استان در این طرح ۱۱.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است، اما این کافی نیست. ما باید جزو ۴ استان برتر کشور در این زمینه باشیم و وظیفه حاکمیتی ما ایجاد بستر یکسان و عادلانه آموزشی برای تمامی فرزندان این سرزمین است تا استعداد‌های نهفته در مناطق محروم شکوفا شود.

رحمانی با اشاره به لزوم رصد لحظه‌ای پروژه‌های آموزشی، خطاب به مسئولان مربوطه گفت: وضعیت ۷۹ مدرسه در دست اقدام باید به‌صورت روزانه پایش شود. همچنین در خصوص مدارس بزرگ‌مقیاس باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، بانک‌ها، شرکت نفت، بنیاد مستضعفان و سازمان بازنشستگی، عملیات اجرایی آنها با سرعت آغاز و تکمیل شود.

وی دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح وضعیت تجهیزات مدارس، امکانات رفاهی و سرویس‌های بهداشتی را صادر کرد و خواستار ارائه گزارش مستمر از پیشرفت این امور در جلسات آینده شورا شد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت‌ها و کمبود‌های زیرساختی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی کارشناسی برای بهبود شاخص‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: با وجود مشکلات، تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان نتایج مثبتی داشته و ادامه این روند به حمایت همه‌جانبه نیاز دارد.

محمد بهرامی با تأکید بر ضرورت پرهیز از دخالت‌های سیاسی در انتصابات آموزش‌وپرورش، تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس نظر کارشناسی و از مسیر قانونی انجام شود تا زمینه بهبود وضعیت آموزشی و رفع نیاز‌های استان فراهم شود.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست از آمادگی این مجموعه برای هماهنگی برنامه‌های رادیویی با ساعات کلاس و زنگ تفریح مدارس خبر داد.

شهریار گنجی با اشاره به ظرفیت رسانه در تقویت نشاط و ارتقای فرهنگ آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان گفت: آمادگی داریم با همکاری آموزش‌وپرورش، برنامه‌هایی متناسب با زنگ‌های تفریح، شامل مسابقات، مباحث کارشناسی و موضوعات آموزشی و تربیتی، تولید و پخش کنیم.

وی همچنین انعکاس دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و موفقیت‌های معلمان و مدارس را از وظایف رسانه دانست و با اشاره به برخی تماس‌های مردمی درباره احتمال اعمال محدودیت در نمرات دانش‌آموزان، خواستار شفاف‌سازی مسئولان آموزش و پرورش در این زمینه شد.

وی تأکید کرد: در صورت وجود چنین دستورالعملی، صدا و سیما آمادگی دارد با حضور مسئولان مربوطه، موضوع را از طریق رادیو و تلویزیون برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان تبیین کند، در غیر این صورت نیز لازم است ابهامات موجود برطرف شود.

مدیرکل صداوسیمای استان با تأکید بر ضرورت تعامل دوسویه رسانه و آموزش‌وپرورش، تصریح کرد: انعکاس مسائل و مطالبات مردم باید با رعایت انصاف و دریافت پاسخ مسئولان مربوطه همراه باشد تا زمینه آگاهی‌بخشی و رفع ابهامات در جامعه فراهم شود.

همچنین علی زهرایی، رئیس آموزش و پرورش بویراحمد هم با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دانش‌آموز در ۶۲۲ مدرسه و ۳ هزار و ۳۲۷ کلاس درس ساماندهی شده‌اند، اما تراکم ۴۰ نفره کلاس‌ها موجب نارضایتی اولیا شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی و تأمین تجهیزات موردنیاز افزود: ساماندهی دانش‌آموزان لزوماً به معنای تحقق ساماندهی مطلوب نیست و باید با افزایش سرعت و دقت در تأمین زیرساخت‌ها، شرایط آموزشی بهبود یابد.

رئیس آموزش‌وپرورش بویراحمد اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، ساماندهی نیروی انسانی و دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته و برای نخستین بار، ابلاغ ۵۴ نفر از نیرو‌ها ثبت شده است.