رویداد محیط‌زیستی «بده‌بستان» با هدف ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه، کاهش تولید پسماند و تشویق شهروندان به تبادل کالا‌های قابل استفاده، با استقبال اقشار مختلف مردم در بوستان ملت قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، در عصر مصرف‌گرایی که تولید زباله و انباشت کالا‌های بلااستفاده به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی تبدیل شده است، رویداد «بده‌بستان» با رویکردی نوآورانه و با هدف ترویج سبک زندگی پایدار در قزوین کلید خورد.

در این پویش فرهنگی که در بوستان ملت برگزار شد، شهروندان با هدف حفظ محیط‌زیست، به جای دور ریختن وسایل سالم و قابل استفاده خود، آنها را با دیگران به اشتراک گذاشته و یا با کالا‌های مورد نیاز خود معاوضه کردند. این اقدام نمادین، تلاشی برای تحقق مفهوم «اقتصاد چرخشی» در سطح محلی و کاهش فشار بر منابع طبیعی است.

برگزارکنندگان این رویداد هدف از اجرای آن را اصلاح الگوی مصرف و تقویت همبستگی اجتماعی عنوان کرده و معتقدند چنین برنامه‌هایی می‌تواند با آگاهی‌بخشی به جامعه، مسیر عبور از «فرهنگ خرید بی‌رویه» به سوی «مصرف آگاهانه» را هموار کند.

استقبال شهروندان قزوینی از این رویداد که با شعار «با یک بده‌بستان ساده به حفظ محیط زیست کمک کنیم» همراه بود، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای پذیرش الگو‌های سبز و دوستدار محیط‌زیست است. امید است با تداوم و گسترش چنین رویداد‌هایی در سایر مناطق شهر، شاهد کاهش حجم پسماند‌های شهری و نهادینه شدن فرهنگ «استفاده مجدد» در استان باشیم.